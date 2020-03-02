مصر | 8 اختصاصات للدائرة الثانية "محكمة إدارية".. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 اختصاصات للدائرة الثانية "محكمة إدارية".. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثون دائرة تختص كل منها بنظر اختصاص معين من المنازعات.

و تنعقد الدائرة الثانية "نقابات وجمعيات"، يوم الأحد من كل أسبوع.

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1_النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات وإتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك.

2_الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.

3_الجنسية والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلق بالأسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك.

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التجنيــد.

4_منازعات البث الفضائي بأنواعها.

5_منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرة الرابعة

6_طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

7_منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة

ا8_استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بطلبات الرد التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة فيما عدا طلبات الرد التي تقام على رئيس وأعضاء هذه الدائرة فتختص به الدائرة الأولى بالقاهرة

