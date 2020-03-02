أخبار مصر | في ذكرى مذبحة القلعة.. حكاية الشيخ "زعلوك اللي راح وسط الملوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى مذبحة القلعة.. حكاية الشيخ "زعلوك اللي راح وسط الملوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في 1 مارس عام 1811 م قام محمد علي باشا والي مصر بارتكاب مجزرة رهيبة عرفت بمذبحة القلعة، راح ضحيتها ما يزيد عن 470 مملوكًا.

ويحكي لنا مجدي شاكر كبير أثريين عن حدثين ارتبطا بمذبحة القلعة، الأول أن زوجة محمد علي باشا أمنية هانم بعد هذه المذبحة رفضت فراشه وهجرته تماما حتى وفاتها.

أما الحدث الثاني فهو عن مثل شعبى ساخر نتداوله حتى اليوم وقد ارتبط بالمذبحة، والمثل هو "تروح فين ياصعلوك وسط الملوك دون أن يعرف الكثير منا خلفيته التاريخية.

وأضاف شاكر أن الصعلوك المقصود فى المثل هنا هو الشيخ المصرى "زعلوك " الذي كان موظف حسابات لدى أحد مماليك ضحايا مذبحة القلعة، ولسوء حظ الشيخ "زعلوك " أنه وقت وقوع المذبحة كان مصاحبًا لصاحب عمله المملوك ولقى مصيره حيث قتل خطاءً فى المذبحة.

وبعد انتهاء الأمر وإبادة 470 مملوكًا قام أمير لجنة حصر القتلى بتدوين أسماء الضحايا ليفاجأ بجثمان الشيخ زعلوك بينهم.

وتابع شاكر: رُفع الأمر إلى محمد علي الذي قام بتعويض ورثة الشيخ "زعلوك" حيث وهبهم آلاف المواشي ومئات الأفدنة ناحية دسوق ليطهر أمام الشعب كحاكم عادل وتعويضًا لمصابهم فى الشيخ .

وأشار إلى أن المصريين لم ينسوا ولم يتركوا الأمر يمر مرور الكرام، فقد تداولوا القصة متندرين ورغم تعويض أبناء الشيخ إلا أنهم تداولوا تلك العبارة الساخرة: "تروح فين يا زعلوك بين الملوك)، والتي حرفت إلى " تروح فين يا صعلوك بين الملوك".

وكشف شاكر عن سر آخر أن صاحب فكرة تلك المذبحة هو لاظوغلي باشا وزير مالية محمد علي وقد أطلق اسمه على ميدان شهير بالقاهرة حتى الآن.

وعن سبب تلك المذبحة قال شاكر، إن محمد علي كان يرغب في الانفراد بالسلطة حيث استطاع التخلص من الزعامات الشعبية ومن الجند الألبان الذين حاولوا قتله.

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ثم كانت أكثر المشاكل التي أرقت محمد علي وهم المماليك الذين كانوا يرون أنهم الحكام الأصليين لمصر وكانوا دائمي التمرد والازعاج له، والتي لم تفلح محاولات الصلح والإرضاء بالأموال التي قام بها محمد علي حتى أنه أراد استرضاء (ابراهيم بك) زعيم المماليك وأعطاه حكم الوجه القبلى مقابل فريضة من المال وعدم مساعدة المماليك للإنجليز ولكن لم هذا يجدي معهم.