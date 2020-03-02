أخبار مصر | "المهندسين" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي في مؤتمر صحفي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي في مؤتمر صحفي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد النقابة العامة للمهندسين بقيادة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

ويأتي ذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس.

وتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

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فيما تنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا وتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

ويذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل.