أخبار مصر | موجز البرلمان| تحذير برلماني بشأن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| تحذير برلماني بشأن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

• بعد شائعة وفاة "طنطاوي".. برلماني يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي

حذر النائب بكر أبو غريب، من الدور الخطير الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة التي قد تضر بمصلحة الوطن.

وقال النائب بكر أبو غريب في بيان له اليوم الأحد: "الخبر الذي تم تداوله أمس، على الفيسبوك بسرعة رهيبة، بشأن وفاة المشير طنطاوي قبل التأكد من صحته، يؤكد تسابق الجميع وبعض المواقع على نشر الشائعة، ولكن اتضح جليا أن الخبر كاذب، وأن المشير طنطاوي بخير، وأن هناك خطورة شديدة على الوطن من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات".

• طلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم والتنمية المحلية والداخلية، بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة خلال الذهاب من وإلى المدارس.

وقالت في بيان: إنه توجد شكوى في الفترة الأخيرة، من أولياء الأمور، بسبب معاناة الطلاب خلال ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها، من مخاطر عديدة، يتعرضون فيها للإصابة وللموت أحيانًا، بسبب الصعوبات التي يمرون عليها في الطريق.

• طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.

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وقال في بيان: إن هناك انتشار لعمليات بيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية.

• طلب إحاطة بشأن انتشار شركات "توظيف فوري" تنصب على المواطنين

توجهت منى الشبراوي، عضوة مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري، بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء.

وقالت "الشبراوي"، في طلبها: انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله.



• طلب إحاطة بشأن انتشار المتسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات

تقدمت أنيسة حسونه، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التضامن، والنقل، بشأن انتشار متسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات العامة.



وأشارت في طلبها، اليوم الأحد، إلى ظهور مشكلة جديدة باتت تهدد حياة الأطفال ذوي الإعاقة، وهي انتشارهم في المواصلات العامة لاسيما القطارات ومترو الأنفاق، وتسريحهم كباعة جائلين ومتسولين، يقومون ببيع منتجات وخدمات للركاب.

