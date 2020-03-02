شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل حول إدعاء سيدة باحتجازها وأولادها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح مصدر أمنى بعدم صحة ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً مقطع فيديو لإحدى السيدات مقيمة بأحد المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر زعمت خلاله قيام أحد جيرانها بالاستعانة بمجموعة من البلطجية واحتجازها وأولادها بالشقة سكنها ومنعها من الخروج.
وأكد المصدر الأمنى عدم صحة احتجاز المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلاف بين أحد جيرانها وطليقها على خلفية شراكة بالعقار المقيمين به.
وأضاف أنه تم اصطحاب أطراف الواقعة لقسم شرطة الشيخ زايد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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