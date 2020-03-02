شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتعاقد مع حملة المؤهلات العليا لسد عجز المدارس.. والحصة بـ 20 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعانة بحملة المؤهلات العليا من غير العاملين بالتربية والتعليم لسد العجز بالمدارس والعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية رسميا بأنه سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 والذي ينص على (لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

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وأكدت الوزارة على أن يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 30ألف معلم بناءا على تقرير المفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بضرورة موافاة الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الأمنية قبل العمل، ويكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس.

ويرخص بالتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، ولا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد ولا يجوز المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية في العمل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومي، ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، ويتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020، ويتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنته الضوابط المشار إليها.

التعليم تتعاقد مع حملة المؤهلات العليا لسد عجز المدارس