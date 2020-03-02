الصحة: اكتشاف حالة إيجابية لأجنبي يحمل فيروس كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، اكتشاف حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه والتأكد من النتائج المعملية التى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقي الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد"، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة الدولية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله، ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس، ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وكشف المتحدث الرسمي، أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة.

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وأشار مجاهد، إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا تعافي الأولي، وخروجها من المستشفي بعد تلقيها الرعاية اللازمة. موضحًا أنه فور الاشتباه في أي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.