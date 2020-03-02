أخبار مصر | "الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا وتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية، تؤكد من خلاله على موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم وحاصلين على مؤهلات عليا للعمل بالحصة وذلك بمقابل ٢٠ جنيها للحصة الواحدة.

واشترط القرار على عدم المطالبة بالتعيين مستقبلًا على ميزانية الدولة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي لسد العجز.

وطالبت الوزارة، في المستند الذي حصلت عليه "الخليج 365" من المديريات التعليمية موافاة الوزارة بكشوف أسماء المعلمين الذين يتم الاستعانة بهم في مسابقة ٣٦ ألف معلم للعمل بالحصة حتى تتمكن الوزارة من أخذ الموافقة الأمنية عليهم.