أخبار مصر | لتنمية أفضل.. برلماني: القضاء على البيروقراطية يؤدي إلى التنمية الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتنمية أفضل.. برلماني: القضاء على البيروقراطية يؤدي إلى التنمية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة لتشجيع الاقتصاد من خلال بنيه تشريعية لإنعاش الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الصناعية أو الزراعية أو السياحية، مؤكدًا أن عملية الرخاء والتنمية الحقيقية لن تتم إلا بالقضاء على البيروقراطية المتفشية في بعض أجهزة الدولة خاصة الوزارات.

وطالب "السيد" في تصريح إلى بوابة "الخليج 365" بتشجيع المستثمر المحلي أولا لأنه هو أساس الاستثمار وذلك من خلال تخفيض الضرائب، والتعامل معه على أساس أنه رجل محب لدولته وليس عدوا لها، وتخفيض رسوم التراخيص المطلوبة عند إنشاء مشروع خاص بالاستثمار، متابعا: "يجب أن نهتم بالمستثمر المحلي قبل المستثمر الخارجي، لأن المستثمر المحلي قلبه على الدولة وهيشتغل وهينتج منتجات نستفيد بها مما يوفر عملة صعبة للبلد ويقلل البطالة".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوسيع المنتج المصري في القارة الأفريقية، وفتح أسواق للدول الأفريقية مضيفا: "ولكن قبل أن نقوم بهذه الخطوة يجب أن نشجع المستثمر المحلي وندعمه".