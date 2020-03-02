مصر | حول مسكنه لمخزن.. التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر تاجر أسلحة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حول مسكنه لمخزن.. التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر تاجر أسلحة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادته قدماه لعالم لا يعلم نهايته، فكان الشاب الثلاثيني العمر، يحلم خارج عالمه، يحلم بالمال الكثير والحصول على أكبر قدر من الملايين.

وتوغل فكر الشيطان إليه، حيث بدأ يقترب للمال الكثير، فاتجهت أنظاره لعالم السلاح، من أجل المكسب السريع في أقرب وقت، ولكن لا يعلم أن يقع في الفخ بعد فترة وجيزة، وتضيع أحلامه التي بنى منها القصور في خياله.

بداية الواقعة

كان تبلغ لقسم شرطة العجوزة، بقيام عاطل في عقده الثالث من العمر ويدعى "أ.د"، بحوزته أسلحة نارية بمنطقة سكنه بالعجوزة، فتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية، ذخائر وسلاح ناري، وفرد خرطوش، وبندقية، وعدة طلقات.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

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اعترافات المتهم أمام النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه كان يروجها على عملائه بالمنطقة لبيعها والحصول على مبالغ مالية.

حارس العقار بلغ عنه

وأدلى المتهم أمام النيابة، باعترافات تفصيلية، حيث أفاد أنه لجأ لتجارة الأسلحة لاحتياجه للأموال وأن تجارة السلاح مربحه جدا، وقام بتخزينها في مسكنه، لبيعها لعملاء يتعامل معهم في هذا النشاط الإجرامي.

وأفاد المتهم، بأن حارس العقار كان يشك فيه الفترة الأخيرة، نتيجة ملاحظته ليه في الدخول والخروج من العقار، حتى قام بالإبلاغ عنه.

حبس المتهم ٤ أيام

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة بحبس تاجر سلاح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة بمنطقة العجوزة.

فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

