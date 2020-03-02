مصر | حكاية "مليكة".. متحول جنسيا يتقاضى "10 آلاف جنيه في الساعة"

البداية عند ورود معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام "وائل.ع" وشهرته مليكة، باصطياد الزبائن خاصة حاملي الجنسيات العربية من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي مرتديا ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.

وبالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت عدة مأموريات، وتمكن العقيد أيمن حسن رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بحي الدقي وهو يرتدى ملابس نسائية.

واعترف الشيميل الشهير بـ"مليكة" خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكابه الواقعة، وممارسته الفجور مع العرب، وأنه يلجأ إلى جلسات لإزالة الشعر من جسده بالليزر، موضحا "مش بشعر بأي إحساس رجولي.. وميولي كلها أنثوية".



يذكر أنه غالباً ما يعني استخدام مصطلح "شيميل" لوصف امرأة متحولة جنسياً بأنها تعمل في الجنس.