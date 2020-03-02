شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق عادل إمام على شائعة وفاته؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان الكبيرعادل إمام على شائعات وفاته، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال «إمام» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، المُذاع عبر شاشة «MBC مصر»، اليوم الأحد: «عندي برد عادي يعني، مفيش أي حاجة، عايزني أموت ليه». وأضاف: «أنا في البيت، بقرأ الجرايد، وبحل كلمات متقاطعة دي عادة».

يذكر أن المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام قال إن سبب غياب والده عن تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، إصابته بنزلة برد، وإنه ليس مصابًا بـ«كورونا».

وتصدر عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بهاشتاج #عادل_امام، بعد الإعلان عن مرضه، وتمنى له الجميع الشفاء العاجل والدعاء له، ومنهم النجمة شريهان.