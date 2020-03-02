شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث التنسيق والتحضير لمؤتمر الشأن العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إطار التنسيق والتحضير لمؤتمر الشأن العام.

جاء الاجتماع الأول بحضور كل من: دكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، المستشار علاء الدين فؤاد (وزير شؤون المجالس النيابية)، واللواء أ.ح/ أحمد شوقي (ممثلاً عن الشؤون المعنوية)، الدكتور أيمن عاشور (نائب وزير التعليم العالي)، الدكتور/ هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، محمد عثمان (رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن)، أكرم حسن (وكيل وزارة بوزارة التربية والتعليم)، محمد حنفي (المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات)، حسام الدين محسن (مدير المكتب الفني لوزير الإعلام) .

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وتناول الاجتماع مناقشة التصور التفصيلي والخطوات التنفيذية لمقترح جلسات المؤتمر .

كما عقد الوزير الاجتماع الثاني مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في وضع تصور شامل للإعداد والتنفيذ، والعمل على خروج المؤتمر بالصورة التي تليق بوجه مصر الحضاري .

وذلك تمهيدًا لرفع الأمر للسيد أمين عام مجلس الوزراء لعرض التصور النهائي على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء .