شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: لن نسمح لأحد بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل «تنقية الجداول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن المعركة الانتخابية الآن بين «من يريد أن تتواصل مسيرة التنقية للجداول وضد التعليم المفتوح، وبين من يريدون تسليم النقابة لغير المشتغلين»، مؤكدًا أنه «واثق أن من سينتصر فيها هم أصحاب الحق».

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وأضاف «عاشور» خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده مع محاميّ جنوب الدقهلية بنادي نقابة المحامين بطلخا، الأحد، أن «نقابة المحامين أصبحت الآن في عصمة المحامين المشتغلين دون سواهم، ولن نسمح لأحد أن يعيد الأمور لما كانت عليه قبل تنقية الجداول».

وأكد أنه «سنحافظ على نقابتنا، وسنقاتل في الدفاع عنها، ولن يثنينا البرامج والصراعات الانتخابية، نحن نتحدث عن مصير المحاماة التي أصبحت بين أيدكم إما أن تحافظوا عليها وتكملوا المشوار أو أن تسلموها لغير المشتغلين»، مشيرًا إلى أن «البعض يقول نحن مع التنقية لكن في 250 ألف نريد أن نراجعهم ونحن لم نخترع أشياء جديدة فقط طبقنا القانون وتمسكنا به، ولم نطبقه بأثر رجعي، فالقانون يتحدث عن الاشتغال الفعلي وضوابط الاشتغال تراجع كل سنة، وهذا صلب القانون».

وتابع: «المحاماة رسالة وأصبحت فصل في الدستور المصري، ومن يتحدثون عن تاريخ نقابة المحامين لا شافوا تاريخ ولا جغرافيا، والمحامون شريك أصيل في تحقيق العدالة»، مشيرًا إلى أن «البعض يتحدث عن استقلال النقابات الفرعية»، مضيفًا: «لا يجوز أن يكون هناك أكثر من نقابة، وإنما لها أذرع والقانون والدستور يتكلم عن مركزية النقابة ولها فروع، وهي أدوات وأذرع في مختلف المحافظات ونحن عملنا لا مركزية لتقديم الخدمة وهناك فرق كبير بين لا مركزية الخدمة وبين لا مركزية الإدارة ومستحيل أن يكون عندنا 37 نقابة وإلا دمرنا المحاماة واستقلالها ووحدتها وقوة النقابة في وحدتها».