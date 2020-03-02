شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توزيع كروت مراقبة صحية للمسافرين القادمين من دول مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سوف يتم توزيع كروت المراقبة الصحية، على متن جميع الرحلات القادمة من البلاد المنتشر بها فيروس كورونا، حتى يقوم الركاب بتسجيل بياناتهم في الطائرة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى، بمطار القاهرة اليوم، أنه تمت إضافة خانات جديدة في كروت المتابعة أهمها السؤال عن أخر الدول والأماكن التي زارها الشخص خلال فترة الـ14 يوم الماضية، بالإضافة إلى خانة خاصة بظهور الأعراض من عدمه.

وعن التصريحات الفرنسية بخصوص حالتين قادمتين من مصر حاملتين للفيروس، أشارت إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالتين، لافتة إلى أنه تم حتى الآن فحص 1443 حالة مشتبه لكورونا منذ بداية الأزمة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوضع الوبائي فى مصر بالنسبة للإصابات بفيروس الكورونا المستحدث، لافته إلى أن كل الدول معرضة للكورونا وتابعت: الأهم استعدادات الدول لمواجهة فيروس كورونا.

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وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة أجرت 1443 تحليل لأشخاص مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا حالة واحدة كانت إيجابى بدون أعراض، وجاءت نتيجته سلبيه بعد يومين وتم عزله لمدة 14 يوم، وهى مدة العزل.

وتابعت وزيرة الصحة: شملت التحاليل 13 شخص قادمين من العمرة إلى جانب 302 مصرى تم اجلائهم من مدينة وهان، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى يوميا بلاغلات ويتم إجراء التحاليل الطبية وتكون أغلبها انفلونزا موسمية.

وكان قد نفت وزارة الصحة والسكان ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستشفى النجيلة لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدة أن هذا عارِ تمامًا من الصحة.