شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبدأ التصويت غدا فى انتخابات الكنيست.. وكورونا يحصد 5600 صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إسرائيل غداً الأثنين لانطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلي للمرة الثالثة في أقل من عام لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة المقبلة ، حيث سيشارك بها نحو 6,453 مليون إسرائيلي من أصحاب حق الاقتراع، حيث سيدلون بأصواتهم منذ الساعة الثامنة من صباح الاثنين حتى الساعة العاشرة ليلا.

وفشلت التكتلات السياسية في إسرائيل من تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي أدى إلى إجراء الانتخابات 3 مرات فى أقل من عام.

وتخوض الانتخابات هذه المرة 29 قائمة بعد انسحاب عدد من القوائم الصغيرة، وهو عدد القوائم الأدنى منذ سنوات طويلة إن لم يكن الأدنى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.

وعلى ضوء انتشار فيروس كورونا أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 5.630 إسرائيلي قابعون فى الحجر الصحي وسيصوتون في صناديق اقتراع خاصة، وأن الإسرائيليين الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس يحظر عليهم القدوم للتصويت في هذه الصناديق، وأكدت اللجنة أن التصويت في باقي صناديق الاقتراع آمنة.

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كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا كانا قد عادا مؤخرًا من إيطاليا، وأضافت الوزارة ان المريض الأول كان قد عاد من إيطاليا السبت الماضي، فيما عاد المريض الثاني يوم الاثنين الماضى، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن إصابة زوجة إسرائيلي كان في إيطاليا وعاد إلى إسرائيل، ونقل الفيروس إلى زوجته، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر

وكشفت الوزارة عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية "دايموند برينسيس"، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.