شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ننسق مع الصحة العالمية فى جميع البيانات ولا نخفى شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة تعلن فورا عند وجود أى شخص مصاب أو حامل لفيروس كورونا، بالتنسيق مع الصحة العالمية، مضيفة أن دول العالم تلتزم باتفاق الصحة العالمية المبرم في عام 2005، في تبادل البيانات وشفافية البيانات، ولا نخفى أي شيء مؤكده أن الدول التى لم تلتزم بإعلان عن الفيروس أو أشخاص مشتبه بها بعد 48 ساعة من حقها أن تعلن الصحة العالمية مباشرة عن وجود إصابات حاملة للفيروس بها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران لفحص القادمين على الطائرات القادمة من الدول التي يوجد بها فيروس كورونا، سيتم التحقيق مع الشخص قادم إلى مصر حول أماكن تواجده خلال آخر 14 يوما، وهل يوجد عليه أى أعراض للفيروس، سيتم تعميمها على جميع الطائرات التي يوجد بها فيروس.

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وعن اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، أكدت أنه تم استعراض خطة مصر لمواجهة الفيروس، ووجه الرئيس تعليماته باستمرارية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتم تعميم الخطة على جميع المحافظات وجميع مقدمى الخدمة الصحية بالتنسيق مع الصحة العالمية.