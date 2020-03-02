شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش يعلق لأول مرة على أزمة «كورونا»: قناة السويس لم يتأثر.. وواخدين كل احتياطاتنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية إن المجرى الملاحي لقناة السويس يسير بصورة طبيعية جداً، ولم يتأثر بأي مما يثار خلال الفترة الماضية عن آثار فيروس كورونا السيئة على الموانئ بأي شكل من الأشكال.
وأضاف «مميش» في حواره الخاص مع«صوت الأمة»: «كل الأمور تسير بشكل جيد تحت إشراف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واتخذنا إجراءات وقائية بالنسبة للمرشدين، لأنهم يتعاملون مع جنسيات أجنبية، فعملنا على حمايتهم بشكل كافي عن طريق لبس الكمامات وتناول المطهرات اليدوية وكافة الإجراءات الاحترازية، لمنع وصول العدوى إلى مرشد واحد، نخشى أن ينزل محملاً به إلى البر فتنتشر العدوى».
وتابع، قائلاً: «مصر من الدول التي اتخذت إجراءات احترازية ضد المرض رائعة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تنسيق كامل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهناك فريق مقيم بالهيئة، لتنفيذ الخطة الوقائية الموضوعة لمواجهة الكورونا في مصر»، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تعرف مدى أهمية قناة السويس، ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع، لأنها تربط ثلاث قارات ببعضهم البعض، ويعبر منها سفن دول كثيرة جداً طوال اليوم، وبالتالي ترتفع معها نسبة انتشار المرض، وهو ما نحاول مواجهته بكافة السبل.
وأضاف الفريق مميش، قائلاً: «إن مستشفى هيئة قناة السويس، تعمل على أكمل وجه، لمواجهة أي من يشتبه في تلقيه الفيروس، والطاقم الطبي لا يكل، ويواصل الليل بالنهار من أجل الاطمئنان على سلامة جميع العاملين والمواطنين في محيط الهيئة، كما أنه هناك مستشفيات أخرى على شاطئ القناة بمحافظات بورسعيد واسماعيلية والسويس، بها أطقم طبية تعاوننا أيضاً لمواجهة المرض، ومنع انتقال العدوى».
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