شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش يعلق لأول مرة على أزمة «كورونا»: قناة السويس لم يتأثر.. وواخدين كل احتياطاتنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية إن المجرى الملاحي لقناة السويس يسير بصورة طبيعية جداً، ولم يتأثر بأي مما يثار خلال الفترة الماضية عن آثار فيروس كورونا السيئة على الموانئ بأي شكل من الأشكال.

وأضاف «مميش» في حواره الخاص مع«صوت الأمة»: «كل الأمور تسير بشكل جيد تحت إشراف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واتخذنا إجراءات وقائية بالنسبة للمرشدين، لأنهم يتعاملون مع جنسيات أجنبية، فعملنا على حمايتهم بشكل كافي عن طريق لبس الكمامات وتناول المطهرات اليدوية وكافة الإجراءات الاحترازية، لمنع وصول العدوى إلى مرشد واحد، نخشى أن ينزل محملاً به إلى البر فتنتشر العدوى».