شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية من تونس: يجب وجود إرادة جادة للتصدى للإرهاب ومثيرى الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مشاركته فى أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بالعاصمة التونسية عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدداً من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول ( السعودية ـــــ الإمارات ــــ البحرين ـــــ فلسطين ــــ اليمن ـــــ لبنان ـــــ تونس ) .

وتضمنت اللقاءات مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، كما تم استعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى .

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة والتعامل مع منفذيها، كما أكد على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات فى شتى المجالات الأمنية إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية .

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واستعرض وزير الداخلية خلال مباحثاته مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمى مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد ضرورة مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر السلبية التى تؤدى إلى انتشار الإرهاب فضلاً عن حتمية تجفيف مصادر تمويله والتعامل مع داعميه .

وتم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة .