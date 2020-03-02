شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تغادر الى الصين لتقديم مساعدات طبية مصرية للشعب الصينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، متوجهه إلي الصين، في زيارة هناك لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم مساعدات طبية الي الشعب الصين .
قالت مصادر مطلعة بالمطار ، تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة الصحة من استراحة كبار الزوار، وغادرت علي الطائرة الاماراتية المتجهة إلي دبي ومنها إلي الصين.
وعقدت زايد مؤتمرا صحفيا في المطار قبل مغادرتها إلي الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والرد علي كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه.
قالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، أثبت التحاليل إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها، وباقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها ، مشيرة الى أنه تم فحص 13 حالة قادمة من العمرة ، ثبت سلبيتها بالإضافة إلى 302 حالة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.
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