شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزة محمود" أول نائبة برلمانية تشارك في أولمبياد طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النائبة البرلمانية فايزة محمود، لتقديم مشهد جديد لم نعتد عليه من نواب البرلمان، حينما تشارك للمرة الرابعة في حياتها في الأولمبياد، بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو 2020، وإذا تمكنت من حصد ميدالية ستصبح أول نائبة برلمانية في التاريخ تحصد ميدالية أولمبية، وهنا نقضي يوما معها في التمرين الخاص بها. Advertisements

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