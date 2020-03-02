الخليج 365: «كورونا» يعصف ببورصات العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: الفيروس يطارد العالم فى 59 دولة.. «كورونا» يعصف ببورصات العالم ويربك الأسهم العالمية.. الإصابات تكسر حاجز الـ87 ألفا وحالات الوفاة تصل 2979 اقرأ أيضا..

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