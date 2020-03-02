شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: برنامج وعى يركز على تغيير السلوكيات بشأن العديد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير كبير في شبكة الحماية الاجتماعية، موضحة أن مبادرة وعى للتنمية المجتمعية لم تكون مبادرة عابرة لكن مبادرة تدخل في صلب وزارة التضامن الاجتماعى، وبرنامج وعي يركز على تغيير السلوكيات بشأن العديد من القضايا المجتمعية، حيث إنها ليست مبادرة جديدة ولكن نهج جديدة لتفعيل المبادرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار زيادة الوعى المصرى تجاه الظواهر والسلبيات التي تسعى الدولة لمواجهتها وتغييرها في المجتمع المصرى.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الوعى لدى المجتمع المصرى في بعض الأحيان يوجد به أزمة، متابعة: لابد أن نكون أكثر شفافية مع أنفسنا حيث أن هناك الكثير من الممارسات اللاحقة في مصر كانت تعود بأثر سلبى على المجتمع المصرى مثل نسبة إعاقة دون أن يكتشفها الناس، بجانب ختان الإناث وبتر أعضاء تناسلية، بجانب أن المرأة لا تهتم بصحة نفسها وأطفالها، وأزمة المخدرات وأزمة الاتكالية.

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ولفتت نيفين قباج، إلى أن كل هذه الممارسات والقيم لابد أن تتغير، حيث إنه من خلال مبادرة وعى للتنمية المجتمعية نعلن من خلالها عن صحوة للمجتمع المصرى، كما أن مبادرة وعى للتنمية الاجتماعية نهج جديد تتبعه الوزارة.

وفى وقت سابق أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اليوم مبادرة فرصة العمر لتمويل برامج التدريب والتعليم الفني، كما شهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلى لخريجى الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تؤمن إيماناً صادقاً أن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لازمة، وهى واجب وطنى من أجل تنمية هذا الوطن لتحقيق إنجازات فى مؤشرات التنمية، لافته الى أن الوزارة تهتم بالاستثمار فى البشر؛ حيث أنشأت برنامج وعى لتعزيز المواطنة والتوعية، لأن التغيير يبدأ من الوعى بإعلاء قيمة العمل الحرفى والمهني.