شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: مواجهة العنف ضد النساء وتمكينهن بالتنسيق مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى المؤتمر المنعقد بالمملكة المغربية تحت عنوان "العمل المتكامل والبناء لتوسيع نطاق مبادرات المدن الأمنة وتمكين النساء والفتيات" والذى انعقد على هامش منتدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة العالمى لقادة المدن الآمنة، حيث حيث اتعرضت برنامج المدن الامنة الذى تم إطلاقه بالقاهرة الكبرى عام 2011، وينفذ بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة والجيزة وعدد من الجمعيات الأهلية وامتد ليشمل محافظتى الإسكندرية ودمياط.

وأشارت عبد المنعم، إلى أن المنتدى يسلط الضوء على تطوير المبادرات المحلية والمعنية بحقوق الإنسان، كما أبرزت فى كلمتها على أن أهم المحاور التى يهدف لها هى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتشريع قوانين وتشريعات تتصدى للعنف ضد المرأة ودعم المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها على المستوى التنفيذى اقتصاديا، والتأكيد على مشاركتها فى المجال الميداني.

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وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه جارى العمل حاليا على تنفيذ البرنامج بمحافظتى الإسكندرية ودمياط من خلال تطبيق تدخلات مماثلة لما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلى وخاصة النساء والفتيات ساعين إلى المزيد من النجاح والتقدم فى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالشراكة مع المنتدى العالمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومع المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى المصرى.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، أنه من ضمن الأولويات فى المرحلة القادمة زيادة مشاركة النساء فى التخطيط ومتابعة المشروعات وصياغة تدخلات تلبى احتياجات النساء والفتيات مؤكده أن القاهرة الكبرى كانت إحدى المدن المؤسسة لبرنامج مدن آمنة وستظل على عهدها بدعم البرنامج والمشاركة فيه بفاعلية من أجل تحسين أوضاع المرأة كأحد أولويات الحكومة المصرية.

يذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم تولت منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى الحركة الأخيرة للمحافظين ضمن القيادات الشابة التى تم تمكينهم من المناصب القيادية للدولة.