شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق مبادرة "فرصة العمر" لتمويل التعليم الفنى من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اليوم مبادرة فرصة العمر لتمويل برامج التدريب والتعليم الفني، كما شهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلى لخريجى الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تؤمن إيماناً صادقاً أن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لازمة، وهى واجب وطنى من أجل تنمية هذا الوطن لتحقيق إنجازات فى مؤشرات التنمية، لافته الى أن الوزارة تهتم بالاستثمار فى البشر؛ حيث أنشأت برنامج وعى لتعزيز المواطنة والتوعية، لأن التغيير يبدأ من الوعى بإعلاء قيمة العمل الحرفى والمهني.

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وأكدت أن وزارة التضامن بها كثير من الإمكانيات، حيث تمتلك 430 مركز أسر منتجة، و72 مركز تكوين مهنى لتدريب وتأهيل الشباب من 13 - 18 سنة لسوق العمل، وما يقرب من 82 قرض متناهى الصغر لسيدات ورجال تمثل النساء فيه 75% من إجمالى القروض، يحتاجون إلى تدريب مهني، بالإضافة إلى 42 مركز خدمة امرأة عاملة تساعد هذه النساء على القيام ببعض الواجبات المنزلية لتعطى فرصة للنساء لتخرجن لسوق العمل وإعلاء قيم العمل.

وأضافت نيفين القباج أن موازنة الدعم النقدى ارتفعت من 3.6 مليار جنيه فى عام 2015 إلى 19.3مليار جنيع فى موازنة العام المقبل، وهى موازنة لا بد أن تُرشّد؛ حيث يخصص 52% من هذا الدعم لغير القادرين على العمل كالمرأة وذوى الإعاقة والأيتام والأرامل، 48% قادرون على العمل، مضيفة أن الوزارة على تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج من خلال تدريبهم لدى الغير أو العمل لصالح أنفسهم لدينا.

وأعربت وزيرة التضامن، عن توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50٪ من المبلغ الذى سيتم دفعه للتدريب شرط أن يستمر، بجانب إتاحة 5مراكز تكوين مهنى من مراكز الوزاره لإحدى المؤسسات بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطى المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثى من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأى الشباب والمصانع وغيرها.