شكرا لقرائتكم خبر عن "ا​لأوقاف " تكلف الدعاة بالتوعية ​بمخاطر الحصبة لدعم حملة وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الأوقاف، خطبائها وأئمة المساجد، وقيادات الدعوة، بتنظيم ندوات توعوية بالمساجد والملتقيات الثقافية والعامة حول مخاطر مرض الحصبة طوال شهر مارس الجارى.

ونبهت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، بإطلاق قوافل التوعية تزامنا مع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتى تبدأها وزارة الصحة فى الفترة من 8 مارس الجارة ولمدة 21 يوم، من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية، للأطفال من سن 9 أشهر وحتى 6 سنوات.

وشددت الأوقاف، على مديرياتها الفرعية بضرورة التنسيق مع المحافظين والجهات المشاركة لضمان نجاح الخطة التثقيفية المجانية حول المرض لمواجهة المرض.

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وطالبت الأوقاف، الدعاة والقيادات حث الأهالى على تطعيم أطفالهم أثناء الحملة، لضمان ارتفاع الحالة الصحية للجميع وتعليق شعارات توجيهية للجمهور تحت عنوان: "احرص على تطعيم طفلك أثناء الحملة حماية له ولجميع أطفال مصر من خطر هذا المرض والحفاظ على مصر خالية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية".

وتحرص وزاره الاوقاف، على اطلاق حملات توعية مجتمعية وصحية ودينية واستحقاق دستوى واجتماعية حسب المواسم الدينية والحاجة، كان أبرزها مؤخرا، كان منها حملة لطرق الأبواب، استمرت 3 أيام على مستوى الجمهورية لواعظات الوزارة وراهبات وخادمات الكنائس المصرية، استهدف دعم العمل المشترك لتوعية المرأة المصرية بكافة المجهودات التى تقوم بها الدولة لبناء وطن حضارى مستقر وآمن.

وعلقت الوزارة، على الحملة مؤكدة أنها تأتى فى إطار التعاون المشترك مع المجلس القومى للمرأة والكنائس المصرية، فى خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقرار، وترسيخ أسس المواطنة، منوهة بان الحملة تستهدف أيضا توعية المجتمع بخطورة الشائعات المغرضة التى تعمل على زعزعة استقرار المجتمع، والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية فى سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعى.