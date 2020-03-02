شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2/3/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الأثنين، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 ، وشبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11 ، وطنطا العظمى 21 والصغرى 10 ، ودمنهور العظمى 20 والصغرى 11، وبلطيم العظمى 20 ولصغرى 11، ومطروح العظمى 17 والصغرى 9 ، والسلوم العظمى 20 والصغرى 9، وسيوة العظمى 21 والصغرى 6 ، وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 ، ودمياط العظمى 19 والصغرى 11، والزقازيق العظمى 21 والصغرى 11 ، والإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 18

Advertisements

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22