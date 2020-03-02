شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. صندوق تحيا مصر يفتتح مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق تحيا مصر احتفالية كبرى بمحافظة سوهاج تضمنت افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ضمن محور الدعم الاجتماعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية .

شهد الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد أمين نصر مستشاررئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر والدكتورة سحر نصر الرئيس السابق للجنة التنفيذية للصندوق والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورجل الأعمال منير غبور والنجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة والفنانة هيدي كرم والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية دعاء فاروق و الإعلامية جاسمين طه .

وخلال الاحتفالية افتتح الوزيران يرافقهما اللواء محمد أمين نصر مشروع تطوير مدرستي الشيخ زين الدين الابتدائية والإعدادية بالإضافة لمشروع تطوير الوحدة البيطرية بالقرية .

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر فقرا بمركز طهطا في محافظة سوهاج ، وهى قرى" الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج "بهدف إحداث تنمية متكاملة بها وذلك من خلال تنفيذ عدد 23 تدخلا تنمويا في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي-الخدمات البيطرية )، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى، ومنها دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة و إقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية) وإحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة ودعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية وكذلك التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة أضافه الى التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض كما يتم دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.

وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة والتي تخدم 599 طالبا فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتطوير عدد 30 منزل بقريتي السوالم وعرب بخواج.

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من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقاطني المناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجا وبخاصة القرى وتوجيه سيادته بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة متطلباتها الاجتماعية وذلك لتحويلها لمناطق حضرية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية.