أخبار مصر

وزير التعليم يتفقد مدرسة الأمل للصم والمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدرسة الأمل للصم والمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور طارق شوقي،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والمدرسة المصرية اليابانية بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عددًا من المشروعات التعليمية.

 

وحرص الدكتور طارق شوقي ، على زيارة فصول مدرسة الأمل، والتواصل مع الطلبة الذين عبروا عن شكرهم لوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بأصحاب الهمم وتوفير كافة سبل التعليم المختلفة، خاصة وأنه يتم تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الدمج. 

 

واستمع الدكتور طارق شوقى، إلى شرح لمجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حول المنتجات التى ينتجونها في المدرسة وخاصة في قسم التطريز. 

 

وتحدث الطلاب مع الوزير، مشيدين باهتمام الوزارة بذوي الهمم والاستماع إلى مطالبهم، مطالبين الوزير بتوصيل رسالة شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

Advertisements

كما تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المدرسة المصرية اليابانية واستمع إلى عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعة من طلبة المدرسة المصرية اليابانية. 

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية اليابانية عبارة عن إنجاز جديد لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن هناك مئات من المعلمين يتم تدريبهم في اليابان على هذه التجربة.

 

وشدد شوقي علي أن التعليم رسالة وليست وظيفة لما له من الأثر في نشر الثقافة الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.

 

IMG-20200301-WA0067

 

IMG-20200301-WA0068

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يتفقد مدرسة الأمل للصم والمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا