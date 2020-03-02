شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة: الخليج 365 تتفوق على صحف دولية فى توظيف الفيديوجراف فى قصصها الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت رسالة دكتوراة للباحث محمد نور طايع، نوقشت الأسبوع الجاري، في قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج لتفوق موقع ”الخليج 365” على عدة صحف مصرية وأمريكية في توظيف ما يعرف بـ"الموشن جرافيك Motion Graphic "، أو الفيديو المعلوماتي " Video Graphic" في بنية نصوصه، من خلال استخدام الرسوم المتحركة لخلق فيديو تصورى، وتحويل البيانات والمعلومات إلى فيديو متحرك على هيئة انفوجرافيك.

وانتهت الدراسة إلى أن موقع ”الخليج 365” نجح بعكس مواقع الدراسة الثلاثة الأخرى في الإفادة من خصائص الصحافة الإلكترونية على الشاشة والمتمثلة في لقطات الفيديو ووظفها في تقديم نصوصه عبر الفيديوجراف التيبوغرافية بدرجات متفاوتة لإضفاء الحيوية على تلك النصوص وتحسين درجة جذبها للمتصفحين.

وتناول الباحث بالتحليل على مدى عام أربعة جرائد بواقع اثنتين مصريتين واثنتين أمريكيتين وهي: موقع جريدة الخليج 365، وموقع بوابة الأهرام، وموقع جريدة يو إس أي توداي، وموقع جريدة واشنطن پوست الأمريكيتين"، وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير التيبوغرافية الرقمية على إخراج الجرائد الإلكترونية المصرية والأمريكية، وتحليل استخداماتها في مواقعها وفي بنيتها، وأيضا الأساليب التي يعتمد عليها مصممو مواقع تلك الجرائد، وتحقق ذلك الهدف من خلال تحليل استخدام التيبوغرافيا الرقمية وتوظيفها في بنية الجرائد الإلكترونية لجذب انتباه المستخدمين.

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وحملت الرسالة عنوان "تأثير التيبوغرافيا الرقمية على إخراج الجريدة الإلكترونية، دراسة مقارنة بين الصحف المصرية والأمريكية"، وتكونت الرسالة من ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي بينما خصص الباحث الفصل الثانى للحديث عن التيبوغرافيا الرقمية في المواقع الإلكترونية، ومفهوم التيبوغرافيا الرقمية وأنواعها وأدوات التيبوغرافيا الرقمية، وجودة الموقع وعلاقتها بالعوامل التيبوغرافية، فيما حمل الفصل الثالث عنوان بنية الصفحات في الجرائد الإلكترونية، وتناول صفحات الجرائد الإلكترونية وعناصرها والبناء التيبوغرافي للصفحات والبناء الجرافيكي للصفحات والبناء الرقمي للصفحات.

وتمت المناقشة الرسالة بواسطة لجنة مكونه من الدكتورمحمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيسا للجنة مناقشا، والدكتور محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة وعميد المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتورة عزة عبد العزيز عثمان، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس بالإسكندرية، مشرفا رئيسيا، والدكتورحلمي محمود أحمد محسب، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي مشرفا، ومنحت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى وعدتها إضافة كبيرة لمجال البحوث في الصحافة الإلكترونية بصفة عامة والتيببوغرافية الرقمية بصفة خاصة.