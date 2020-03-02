شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم ذبح الخنازير؟.. يقتل بالوخز فى القلب ولا يتم سلخه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” جولة فى خط 6 بمجزر البساتين بالقاهرة، "عنبر ذبح الخنازير"، لرصد طريقة ذبح الخنزير وإعداده لتوريده للمحال والمطاعم والفنادق التى تقدم لحومه للزبائن، والكثير لا يعلم طرق ذبح وإعداد الخنزير، فمحافظة القاهرة توفر "عنبر" ذبح خاص بالخنزير بشكل رسمى لفرض الرقابة على اللحوم الموجودة فى السوق بكل أنواعها.

وللخنزير طريقة مختلفة تماما فى الذبح عن باقى المذبوحات فالحقيقة أنه لا يتم ذبحه بل يقتل بالوخز فى القلب لينزف حتى الموت، كما أنه لا يتم سلخة كباقى المذبوحات، ولكنه يخلى من الشعر فقط كما يتم فى الدواجن .

ويمر الخنزير بعدة مراحل قبل الذبح أولها الكشف الظاهرى وتنظيفه بالمياه من القاذورات المتعلقة به، قبل الوخز فى القلب لينزف حتى الموت، ثم يدخل على مرحلة أخرى لنزع الشعر، وهى تشبه نزع الريش من الدواجن بعد ذبحها، حيث يتم وضع الخنزير فى مياه ساخنة بدرجة حرارة معينة لا تؤثر على لحم الخنزير، ثم يتم وضع الذبيحة فى ماكينة لتأكيد إخلاء الشعر .

نزع الشعر والتخلص من الأحشاء ويتم زيادة تأكيد تنظيف الخنزير من خلال الجزارين باستخدام السكين، ثم يتم نزع الأحشاء، والتخلص منها بطريقة أمنة من خلال حرقها فى محرقة المجزر .

فحص اللحوم بالمعمل أهم مرحلة يخضع لها الخنزير وذلك للكشف الداخلى حيث يمر بثلاث مراحل للكشف، من خلال أطباء المجزر، فيتم فحص القلب والكبد، ثم اخذ عينة من لحم الخنزير لتحليلها فى المعمل تحت الميكروسكوب ليتأكد الاطباء من خلوها من أمراض مثل السل، والتريكينيلا، والديدان الشريطية وغيرها، وذلك من خلال ترقيم الخنزير وترقيم العينات بنفس الترقيم قبل دخولها المعمل.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مجزر البساتين، أن المجزر به عنبر خاص بذبح الخنزير، لفرض الرقابة على اللحوم بالسوق المصرى، والتأكد من خلوها من الأمراض التى من الممكن انتقالها للإنسان وتسبب خطورة على صحته وحياته.

Advertisements