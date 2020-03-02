"المركزى للمحاسبات " يخاطب الخارجية لترشيح لمراجعة المنظمات الدولية والجهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، عن مخاطبة وزارة الخارجية، لترشيح الجهاز لمراجعة المنظمات الدولية والجهات التابعة لها كمراجع خارجي على المستوى الدولي، في ضوء عضوية الجهاز بمجلس المراجعين الخارجيين للإتحاد الأفريقي ورئاسته لمجلس المراجعين الخارجيين لمنظمة الكوميسا.

وخاطب الجهاز المركزى للمحاسبات وزارة الخارجية للترشح لمراجعة المنظمات الدولية والجهات التابعة لها كمراجع خارجي على المستوى الدولي، وأفادت وزارة الخارجية بإمكانية الترشح خلال عامي 2021 ، 2022 عقب إنتهاء ولاية الجهات الشاغلة لهذا المنصب.

يذكر أن المستشار هشام بدوى ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات شارك خلال العام الماضى فى اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بالكوميسا الذى عقد فى لوساكا بزامبيا، لنظر نتائج اجتماع الخبراء الفنيين المعينين من قبل المراجعين العموم لمناقشة أدوات المراجعة المطلوبة ومنها دليل المراجعة ودليل ضمان الجودة وميثاق عمل مجلس المراجعين الخارجيين للكوميسا (COBEA) وكذلك الجدول الزمني لمراجعة العام المالي 2018.

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ومنظمة الكوميسا هى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا حيث تعد منطقة تجارة تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة ، وتعود نشأتها لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.

وتأسست المنظمة وفقا لـ9 دول التى انشات منطقة تجارة حرة عام 2000 وهى مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.