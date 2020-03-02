شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية خطوة جبارة لخدمة المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بجهود مجلس الوزراء في إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، واعتبرها خطوة جبارة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة و تبسيط وتسهيل الإجراءات وتذليل جميع العقبات وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الشركات العملاقة والمستثمرين في الخارج يمكنهم ببساطة ، من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، استعراض كافة فرص الاستثمار الصناعى على قاعدة بيانات موحدة، و إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وكذلك عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية في منصة واحدة، إلى جانب تيسير حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونياً من أى دولة فى العالم

واعتبر أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، أن جميع الفرص الاستثمارية التي تضمها الخريطة الاستثمارية وعددها 2050 فرصة استثمارية صناعية بـ 13 محافظة ، جديرة بالدراسة ومغرية للشركات الراغبة في دخول السوق المصرى ومنها 1076فرصة استثمارية بمحافظة المنوفية و374 فرصة بمحافظة قنا و359 فرصة بمحافظة الشرقية

Advertisements

كما اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل القطاعات الصناعية السبعة التي تضمها الخريطة الاستثمارية ، هي بالفعل قاطرة التنمية الصناعية في البلاد حاليا والأكثر قابلية للنمو في المستقبل القريب مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية و الصناعات الكيماوية و الصناعات المعدنية و الصناعات التعدينية و الصناعات الغذائية و صناعات الغزل والنسيج والصناعات الطبية والدوائية

وعن طريقة حجز الأراضى بالخريطة الاستثمارية، أوضح أيمن الجميل أنها تتلافى التعقيدات البيروقراطية وتعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ويكفى أن يستعرض المستثمر الفرص المتاحة للحجز من أجل التعرف على الفرصة المناسبة على البوابة الإلكترونية، ثم يضغط على أيقونة حجز الفرصة على الخريطة، والدفع الإلكتروني لرسوم كراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى والمنتجات ذات الأولوية للدولة، وبعدها يتلقى المستثمر رقماً كودياً يخص قطعة الأرض والفرصة الاستثمارية التى تم التقدم بحجزها، و إرساله على البريد الإلكتروني له ، تمهيدا لإتمام الاتفاقات والتعاقدات