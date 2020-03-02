​متحدث البرلمان: إقامة مسابقة كأس العالم لكرة اليد بمصر دليل على استعادة مكانتها الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة استعدادًا لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال، المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم، مؤكدًا أهمية حرص الحكومة لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر وشعبية هذه اللعبة عالميًا.

وأشاد حسب الله، فى بيان له اليوم، بتأكيد الدكتور مدبولي أن الحكومة لديها اهتمام بالغ لإنجاز كل ما يلزم لخدمة الفرق المشاركة في البطولة ليس فقط من ناحية الملاعب والصالات المغطاة التي سيتم اللعب عليها ولكن أيضًا من حيث كافة أنواع اللوجستيات المطلوبة لخلق ظروف مناسبة للمشاركين مثل الفنادق ووسائل الانتقال.

واعتبر المتحدث باسم النواب، تأكيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه على يقين بأن بطولة كأس العالم لليد ستكون الأفضل بمثابة دليل قاطع على اهتمام مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجاح هذه البطولة العالمية، مؤكدًا أن إقامتها بمصر هو دليل قاطع أيضًا على استعادة مصر لمكانتها المرموقة على الساحة الرياضية العالمية وأيضًا دليل على الأمن والأمان والاستقرار داخل مصر.

وطالب حسب الله، من وزراء السياحة والآثار والثقافة والإعلام، استغلال هذا الحدث الرياضي العالمي في الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا سواء لدى الفرق المشاركة في هذه البطولة أو الجماهير العالمية المشجعة لفرقها في البطولة سواء من خلال تنظيم زيارات لنجوم العالم في كرة اليد لمختلف المناطق والمحافظات والمدن السياحية والأثرية من خلال توزيع كتيبات فيها كل مايتعلق بالدعاية للسياحة والآثار المصرية.​