وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يولي أهمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة رئاسية محورها المواطن المصري ودعا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلالها للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير التنمية المحلية اليوم على هامش الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بمحافظة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بحضور عدد من الوزراء ومحافظ سوهاج وكبار مسئولى الصندوق.

Advertisements

وقال شعراوي: "القيادة السياسية تولي مبادرة حياة كريمة اهتمامًا بالغًا من منطلق أن المواطن هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلًا لها من قبل".

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة بادرت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتلبية دعوة رئيس الجمهورية وترجمة التكليف الرئاسي الخاص بمبادرة "حياة كريمة" إلى برامج عمل تنفيذية، معربًا عن سعادة الوزارة بالإشراف على هذه المبادرة والتنسيق بين الفاعلين المختلفين لتنفيذ حزمة من المشروعات التي يستفيد منها القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح شعراوي، أن من بين 143 قرية مستهدفة في المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" 29 قرية في محافظة سوهاج و7 قرى بمركز طهطا، مشيرًا إلى أن استثمارات المبادرة في سوهاج بلغت 721 مليون جنيه وقرى مركز طهطا 215 مليون جنيه وهو أعلى معدل استثمارات في مركز واحد على مستوى الـ11 محافظة المستهدفة بالمبادرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" للارتقاء بحياة المواطنين في كافة المحافظات واستكمال الجهود التى تنفذها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين.