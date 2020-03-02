​محافظ الجيزة: ضبط 10 سيارات تلقي مخلفاتها على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):
ضبطت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل 10 سيارات نقل كبيرة ونصف نقل تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق دون مراعاة لحرم الطريق العام، ما قد يسفر عن إعاقات للحركة المرورية للمواطنين، بالإضافة للإساءة للمظهر العام للطرق.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الخاص بضبط السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها على المحاور والطرق.
ووجه محافظ الجيزة اليوم بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على السيارات المضبوطة، مشددًا على إجراء حجز 3 أشهر لأي سيارة تلقي بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع واستخدامها في العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة بتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا.
كما شدد راشد على ضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش في المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهر غير حضاري.
وأشار إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين في قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادى بسيط بدلاً من إلقائها بالمحاور المرورية.
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