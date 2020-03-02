​"الزراعة" تصدر نشرة توصيات شهر مارس لمزارعي الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا في الإدارة المركزية للبساتين، اليوم الأحد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز اتباعها خلال شهر مارس الجاري.

وأشارت التوصيات، إلى ضرورة استمرار الزراعة بخلفات من المشتل المنزرع في العام السابق أو باستخدام شتلات ناتج زراعة الأنسجة، فضلًا عن التخلص من الحشائش قبل البدء في عملية التسميد ميكانيكيا بالعزيق السطحي، وإجراء عملية القلقسة، في حال عدم إجراءها في الشهر السابق.

وأكدت التوصيات على أهمية إزالة البزوز الجديدة التي تظهر حول النباتات، تمهيدًا لاختيار أفضلها في شهر يونيو، فضلًا عن زراعة الجور الغائبة إن لم تكن زرعت من الشهر الماضي مع إضافة 25 جم / جوره من مبيد نيماتودي مناسب عند الزراعة في حالة الضرورة، مع الاستمرار في جمع المحصول مع قرط الساق الكاذب لارتفاع 100 سم، وإزالة الأوراق الجافة والمتهدلة واستخدامها في عمل الكمبوست.

Advertisements

وفيما يتعلق بالتسميد في أرض الوادي، يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد النيتروجيني بمعدل 250 كجم سلفات نشادر لكل نبات وتكرر الإضافة كل 15 يومًا حتى شهر مارس، أما في الأراضي الرملية، فيتم إضافة 3 كجم نترات نشادر لكل فدان في اليوم لمدة 5 أيام، فضلًا عن إضافة 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان في اليوم لمدة خمسة أيام، وإضافة لتر حامض فوسفوريك لكل فدان مرة واحدة أسبوعيًا.

أما بالنسبة لبرنامج الري، أشارت التوصيات إلى أن كمية مياه الري التي يحتاجها النبات تزيد خلال هذا الشهر حيث تتراوح من 20 ـ 25 متر مكعب في اليوم.

وشددت التوصيات على المرور الدوري لفحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش مع ضرورة الرش العلاجي لحشرة المن في حال وجود إصابة.