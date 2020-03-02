"العليا للحج": ننسق مع السعودية لحماية حقوق المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة تنسق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والوكلاء السعوديين وشركات الطيران الناقلة للمعتمرين والشركات السياحية، لحماية حقوق المعتمرين المصريين، لعدم إلحاق أي ضرر لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة، بعد قرار إيقاف العمرة.

وأوضح تركي في تصريحات خاصة، أن غرفتي العمليات التي تم إنشائهما بوزارة السياحة وغرفة الشركات لمتابعة أزمة العمرة، تحصران بشكل دقيق أعداد المصريين الحاصلين على تأشيرات عمرة، ولم يستطيعوا السفر حاليًا بسبب القرارات السعودية بوقف العمرة.

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وأوضح أن اللجنة، تبحث جدولة سفر هؤلاء المعتمرين عقب إصدار السلطات السعودية قرارًا بعودة الرحلات أو آلية إعادة كامل قيمة البرنامج حال رفض الحاصلين على التأشيرة "السفر أو تأخر صدور القرار السعودي باستئناف الرحلات".

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات السياحية لمناقشة تداعيات أزمة تعليق العمرة.

ويناقش الاجتماع، التوصيات والحلول التي سيتم تطبيقها لمواجهة إلغاء أزمة رحلات العمرة، بقرار من المملكة العربية السعودية بسبب فيروس "كورونا" المستجد، لعمل الحجر الصحي لحماية الزائرين القادمين إليها والمواطنين.