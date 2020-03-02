​الزراعة تكشف أهم توصيات زراعة "المانجو" في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، نشرة بالتوصيات الفنية الشهرية، بأهم الممارسات الواجب على مزارعي المانجو اتباعها خلال شهر مارس الجاري.

وشملت النشرة الصادرة اليوم الأحد، أهم العمليات الواجبة خلال هذا الشهر، ومنها المحافظة على انتظام الري خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص، إضافة إلى الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت للأشجار، مع مراعاة أن يتم وقف أي رش في حال سقوط الأمطار أو الهواء الشديد، مع الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك، مع أهمية الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث ضرر للأشجار.​