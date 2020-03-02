وزير الأوقاف يعتمد برامج تدريبية وتأهيلية للأئمة الجدد والمفتشين الماليين والإداريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، البرنامج التأهيلي السابع للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأحد - إن برنامج تدريب الأئمة الجدد الذي ينعقد حتى 15 مارس الجاري يضم 155 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية يقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع العلوم الشرعية والشئون المالية، وذلك يأتي في إطار خطة الإدارة العامة لمراكز التدريب بالوزارة وحرصها على الاهتمام بالأئمة علميًا ومهاريًا وفنيًا.

كما اعتمد وزير الأوقاف الدورة النوعية في المفاهيم القانونية والمالية والإدارية لبرنامج "الموارد البشرية" بمقر الإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية ، وذلك لرفع كفاءتهم مع تثقيفهم وصقلهم في جميع الجوانب القانونية والمالية والإدارية التي تساعدهم على القيام بمهام عملهم بدقة في التفتيش العام.

وقال وزير الأوقاف إن البرنامج يضم 59 مفتشًا بالإدارة العامة للتفتيش بالوزارة حيث يقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في القانون والشئون المالية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجهاز التنظيم والإدارة.