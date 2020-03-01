مصر | الحكم على "هشام العشماوي" و212 آخرين بقضية "أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على "هشام العشماوي" و212 آخرين بقضية "أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الاثنين، حكمها على هشام العشماوي ضابط المخابرات العسكرية السابق، و212 أخرين بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

واسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.