مصر | غدا.. نظر إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما بـ"أحداث فض النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما بـ"أحداث فض النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الإثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما، كان قد حكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد في قضية فض اعتصام النهضة والتي وقعت في 14 أغسطس من عام 2013.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 379 متهم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 متهم بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 متهم، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 متهم بالسجن 3 سنوات، وبرأت 109 متهمين أخرين، وانقضاء الدعوى لمتهمين اثنين لوفاتهما.

كما غرمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح "حديقة الحيوان" ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح "حديقة الأورمان" ومبلغ 10 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر الحكم المطعون عليه في القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت 379 متهمًا بينهم 189 محبوسًا، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة. حيث قامت القوات في 14 أغسطس 2013، بالقبض على المتهمين خلال عملية فض اعتصامهم.