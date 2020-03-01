مصر | غدا.. استكمال محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. استكمال محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، غدا الإثنين، محاكمة 215 متهما على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين "لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء".

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة.