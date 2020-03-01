مصر | غدا.. نظر التحفظ على أموال حسن نافعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر التحفظ على أموال حسن نافعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، غدا الإثنين، طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع نافعة في القضية رقم 397 لسنة 2019، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذًا لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفًا عامًا".

كما يواجه نافعة اتهامات في القضية رقم 488 لسنة 2019، تتعلق بـ"نشر وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".

واستندت التحقيقات مع نافعة إلى بلاغ اتهم فيه نافعة بـ"التحريض على الدولة والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات من الخارج"، على خلفية اتهامه مؤسسات في الدولة بمسؤوليتها عن وقائع ما أسماه "الإخفاء القسري" و"اعتقال المدافعين عن حرية الرأي والتعبير"، وذلك وفقا لتعبيراته.