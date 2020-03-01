مصر | غدا.. الحكم في طعن 97 متهما على سجنهم بـ"أحداث ذكرى الثورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الحكم في طعن 97 متهما على سجنهم بـ"أحداث ذكرى الثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة النقض، غدا الاثنين، حكمها في الطعن المقدم من 97 متهما على حكم سجنهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير".

وقررت المحكمة في الجلسة الماضية، استمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية في الجلسة قبل الماضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ على 90 متهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 7 متهمين آخرين وجاء ذلك بعد أن كان حكم عليهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

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وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحفيين، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: "القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون".

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما "غيابيا" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير.