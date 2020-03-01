مصر | الثلاثاء.. عرض 14 متهماً علي غرفة المشورة بطرة (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. عرض 14 متهماً علي غرفة المشورة بطرة (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تجديد حبس 14 متهمًا فى القضية 1338 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر " وذلك بجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 3 مارس.

والمعروضون هم كل من:

١- ابو بكر الصديق فراج ابراهيم محمد

٢-حازم محمود محمود عبد الكريم

٣-حسنى محمد عباس كيلانى

٤-حلمى حفظى محمد عبد الله

٥-سالم عبد الكريم جمعه عبد الله

٦-سامى عبد اللطيف سيد محمد

٧-عصام الدين محمد الكومى قطب

٨-عماد ابراهيم كرم محمد

٩-فتحى محمد بريقع عبد الجليل

١٠-محمد احمد حسن على ايوب

١١-محمد عبد الله عبد الفتاح ابراهيم

١٢-مدحت السيد محمد عبد الله

١٣-فنجرى صلاح حسن عيسى مهدى

١٤-محمد التابعى ابراهيم محمد