شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد فعاليات اليوم الثالث لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، والذي أقيم بقصر ثقافة قنا، وقد شهدت فعاليات اليوم الثالث حفلتي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي .

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جاء ذلك بحضور محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقنا وأكثر من 600 مشاهد من أهالي المحافظة.

أكدت الوزيرة على أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعي يأتي تجسيدا للإيمان بدور القوى الناعمة في بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع، مضيفه أنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان في محافظة قنا معبرا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف .

جدير بالذكر أن المهرجان تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس على ارض محافظة قنا وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .