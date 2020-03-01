شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس العسكرية بالإسكندرية يحصدون المراكز الأولى في ألعاب القوى واليد والسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية العسكرية في الإسكندرية المركز الأول جمهوري في كرة اليد والأول جمهوري في كرة السلة والثاني جمهوري في ألعاب القوى، حيث حققت مدرسة كليوباترا الرياضية بالإسكندرية نتائج مميزة خلال مشاركتها في بطولة المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات والتي أقيمت في خمس منافسات هي كرة السلة، وكرة اليد، وكرة القدم النسائية، والهوكي وألعاب القوى.

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وفازت الفرق الممثلة لتعليم الإسكندرية بالمركز الأول في كرة السلة، والمركز الأول في كرة اليد والمركز الثاني في ألعاب القوى ترتيب عام بعد فوزها بالمركز الأول في 100م حواجز، والمركز الثاني في تتابع 4×100م، والمركز الثالث في الوثب الطويل، والمركز الثاني في سباق 100م.

من جهته أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية بتميز الطلاب المشاركين في الفرق الفائزة ومدربيهم ومشرفيهم وأصدر تعليماته بسرعة تكريمهم تقديرا لما بذلوه وتشجيعا لهم لتحقيق بطولات أخرى في المستقبل القريب .

يشار إلى أن عدد المشاركين في البطولة بلغ 700 طالب وطالبة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية يمثلون (14) محافظة و(24) مدرسة، وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير الترببة والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم.