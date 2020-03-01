شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه للسرقة.. إصلاح خط السولار المحترق في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولوا شركة أنابيب بترول مسطرد الانتهاء من إصلاح خط السولار المحترق نتيجة وجود سرقات وتعديات على الخط، الأحد، في المنطقة المارة بقرية ميت عاصم ببنها.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق ببقعة زيت أعلى سطح مياه ترعة الجزلية القبلية بقرية ميت عاصم مركز بنها.

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بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق ببقعة زيت أعلى سطح مياه الترعة على مسافة 200 متر نتيجة تسرب مواد بترولية من خط انابيب بترول التابع لشركة خط أنابيب بترول مسطرد (خط طنطا / مسطرد) المار أسفل الترعة وامتدت النيران إلى الأشجار المحيطة على جانبي الترعة.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده بمعرفة إدارة الحماية المدنية ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتبين من معاينة موقع الحريق العثور على محبس قطع بالماسورة الرئيسية للخط على مسافة 40 مترا من الترعة بأرض زراعية منزرعة بمحصول البرتقال ملك «ش م ع»، 52 سنة، محاسب، حيث تم ضبطه وجار مناقشته.

بسؤال مراقب امن خطوط شركة أنابيب البترول مسطرد، رجح حدوث التسريب من مواسير الخط المارة بالمنطقة، وأفاد بأنه تم اتخاذ اللازم وتحديد مكان التسريب وتم إصلاحه.