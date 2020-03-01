شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إعلان إثيوبيا ملء «سد النهضة» يخالف القوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.

وقال «السباعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة بالتوازي مع أعمال الإنشاءات إجراء منفرد يخالف القوانين والأعراف الدولية، فضلا عن مخالفة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015، مختتما: «لا أعتقد أننا وصلنا لنقطة الصفر وسيتم إهدار جهد 5 سنوات بعد التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصلحة الدول الثلاث».